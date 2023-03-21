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Служба зайнятості: За рік кількість безробітних скоротилася вдвічі

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У лютому 2023 року кількість безробітних сягала 150 тисяч, – повідомляє Державна служба зайнятості. Втім у лютому минулого року цифри були значно більшими - 313,8 тисяч тих, хто залишився без роботи. Наразі переважно не працевлаштовані жінки –106,7 тисяч, чоловіків лише 43,3 тис. Найчастіше без заробітку опиняються українці у віці від 35 до 44 років (29%) і від 45 до 55 років (29%).

Водночас роботодавці готуються до скорочень працівників активніше. Так Служба отримала інформацію від роботодавців про заплановане масове вивільнення 20,2 тис. підлеглих, натомість минулоріч цифра була меншою – 16,1 тис. осіб. Найчастіше готові розірвати трудові договори у Дніпропетровській обл. (2,0 тис.), м. Києві (1,9 тис.), Житомирській (1,7 тис.), Запорізькій (1,6 тис.) та Харківській (1,5 тис.) областях.

Крім того, вакансій зараз майже вдвічі менше, ніж торік. Якщо на 1 березня 2022 було 53 тис пропозицій, то зараз лише 28,9 тис.

На час воєнного стану статус безробітного надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за особистою заявою людини. Тож, відповідно, допомога надається з першого дня отримання статусу безробітного. З початку року максимальний розмір допомоги в Україні становить 6700 гривень, що дорівнює розміру мінімальної зарплати. Раніше платили більше – 150% від мінімалки.

Зазначимо, у липні 2022 уряд запустив реформу, згідно якої зареєстровані безробітні, які не працевлаштувалися протягом 30 днів, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Під такими роботами в Кабміні мають на увазі розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному регіоні, визначатиме місцева влада. За цю працю платитимуть "мінімалку" – 6,5 тис. грн.

служба зайнятості
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