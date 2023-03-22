Україна отримає системи Patriot протягом наступних тижнів

Системи Patriot прибудуть в Україну протягом наступних тижнів.

Про це повідомив у твітері журналіст Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на посадовця Пентагону.

За словами Яриша, найближчими днями українські військові завершать тренування на системах ЗРК Patriot у США. "Після цього вони вирушать у Європу для фінальних тренувань з іншими групами українських військових", - додав журналіст.