Бербок: Закликала Пекін до активнішої ініціативи заради забезпечення миру в Україні

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок назвала нинішню позицію КНР і візит до москви китайського лідера сумними і закликала Пекін до активнішої ініціативи заради забезпечення миру в Україні.

Про це вона заявила після зустрічі парламентської групи партії «Зелених», співлідером якої є Бербок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю це сумним», - сказала глава МЗС Німеччини.

Вона зауважила, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН несе особливу відповідальність за мир у світі.

Візит голови КНР Сі Цзіньпіна до москви міг бути використаний Пекіном для спроб врегулювати ситуацію. Натомість, зауважила Бербок, були запевнення у глибокій дружбі між двома країнами і в чудових результатах торгівлі в 2022 році.

Про загарбницьку війну росії проти України китайський лідер навіть не говорив, вказала Бербок.