Бербок: Закликала Пекін до активнішої ініціативи заради забезпечення миру в Україні

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок назвала нинішню позицію КНР і візит до москви китайського лідера сумними і закликала Пекін до активнішої ініціативи заради забезпечення миру в Україні.
Про це вона заявила після зустрічі парламентської групи партії «Зелених», співлідером якої є Бербок, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я вважаю це сумним», - сказала глава МЗС Німеччини.
Вона зауважила, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН несе особливу відповідальність за мир у світі.
Візит голови КНР Сі Цзіньпіна до москви міг бути використаний Пекіном для спроб врегулювати ситуацію. Натомість, зауважила Бербок, були запевнення у глибокій дружбі між двома країнами і в чудових результатах торгівлі в 2022 році.
Про загарбницьку війну росії проти України китайський лідер навіть не говорив, вказала Бербок.
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