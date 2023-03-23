Скібіцький: росія змінює тактику ракетних атак по Україні

російські окупаційні війська почали змінювати тактику своїх повітряних і ракетних атак по території України. Об’єкти енергетичної інфраструктури більше не є пріоритетними цілями.
Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький.
Він нагадав, що кліматична зима добігає кінця. Протягом кількох місяців окупанти намагалися зруйнувати енергетичну систему країни численними масованими ракетними ударами.
Завдяки зусиллям енергетиків, підрозділів протиповітряної оборони, а також роботі міністерств і відомств окупантам не вдалося залишити українців без світла і тепла.
"Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтовувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об’єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", — сказав Скібіцький.
Він підкреслив, що останні повітряні атаки росіян із застосуванням іранських дронів-камікадзе засвідчили, що об’єкти енергетичної інфраструктури більше не становлять для окупантів такого інтересу, як це було взимку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023