Скібіцький: росія змінює тактику ракетних атак по Україні

російські окупаційні війська почали змінювати тактику своїх повітряних і ракетних атак по території України. Об’єкти енергетичної інфраструктури більше не є пріоритетними цілями.

Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скібіцький.

Він нагадав, що кліматична зима добігає кінця. Протягом кількох місяців окупанти намагалися зруйнувати енергетичну систему країни численними масованими ракетними ударами.

Завдяки зусиллям енергетиків, підрозділів протиповітряної оборони, а також роботі міністерств і відомств окупантам не вдалося залишити українців без світла і тепла.

"Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтовувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об’єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", — сказав Скібіцький.

Він підкреслив, що останні повітряні атаки росіян із застосуванням іранських дронів-камікадзе засвідчили, що об’єкти енергетичної інфраструктури більше не становлять для окупантів такого інтересу, як це було взимку.