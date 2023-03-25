Країни-кредитори відтермінували виплати за зовнішнім боргом України до 2027 року

Уряди країн-кредиторів України надали гарантії, які дозволять відтермінувати виплати за зовнішнім боргом до кінця програми МВФ, тобто до 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки та фінансів Франції.
Кредитори зобов’язалися продовжити призупинення по виплатам з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ, тобто до кінця 2027 року. Така відстрочка діє з 1 серпня 2022 року, тоді її надали до кінця 2024 року.
Донори продовжуватимуть підтримувати Україну, надаючи фінансування для покриття дефіциту фінансування за допомогою поєднання грантового та пільгового фінансування протягом програмного періоду.
Нагадаємо, що обсяг валового зовнішнього боргу України у 2022 році зріс на 2,3 млрд доларів та на кінець року становив 132,0 млрд доларів. Відносно ВВП обсяг боргу збільшився за рік із 64,6% до 89,0%.
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