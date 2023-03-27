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Ташева: росія перетворила Крим на військову базу для ударів по цивільних об'єктах України

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Крим є ключем до закінчення війни росії проти України.

Про це заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в коментарі РАР.

"Ми хотіли б, щоб його визволили якнайшвидше. Але все залежить від того, яку зброю ми отримаємо від наших західних партнерів. Ми вже готуємося до оновлення української влади в Криму", - сказала Ташева.

За її словами, росія перетворила Крим на військову базу для ударів по цивільних об'єктах на материковій частині України.

"Це величезна військова база, де до початку відкритої фази війни дислокувалися 32 тисячі російських військовослужбовців. Тепер їх значно більше. Ракетні удари по Україні здійснюють із Криму. За 9 років окупації росіяни витіснили з півострова місцеве населення, заселивши його своїми людьми. У Крим прибули не меш ніж 500 тисяч росіян, які перебувають там нелегально відповідно до українських законів", - розповіла постпред.

Ташева зазначила, що російські окупанти готуються до оборони в тимчасово захопленому Криму. Настрої на півострові стали погіршуватися після обстрілів мосту через Керченську затоку і російських військових об'єктів.

"У нас є інформація про російських чиновників, які вивезли свої сім'ї навіть не в росію, а в інші держави. Оборонні об'єкти будують на західній, південній і північній частинах Криму. Окопи будують навіть на пляжах. Вони готуються захищатися", - сказала Ташева.

рашисти також проводять мобілізацію на окупованому півострові для поповнення своїх втрат на війні. Більшість із мобілізованих - громадяни України.

"До листопада 2022 року росіяни провели 16 призовів на військову службу, якими охопили не менш ніж 39 тисяч осіб. Резервістів вербують до російської армії та змушують підписувати контракти. Татарам теж активно вручають повістки", - додала постпред Президента в АРК.

За словами Ташевої, втрата Криму буде для росіян важким випробуванням, скільки їх роками годували пропагандою, що це "земля російської воєнної слави".

Ташева
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