Діденко: Ведеться розслідування щодо 175 актів сексуального насильства, які здійснили військові рф

Наразі ведеться розслідування щодо 175 актів сексуального насильства, які здійснили на території України військові рф. З них 13 – здійснених щодо дітей.
Про це на конференції Women to Ukraine про вплив війни на жінок розповіла начальниця Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, повʼязані із сексуальним насильством Офісу Генпрокурора Ірина Діденко, передає УНН.
«Сьогодні ми можемо говорити про 175 випадків актів сексуального насильства. Але це тільки те насильство, де постраждала особа повністю поінформована, що таке кримінальне провадження і готова свідчити в суді. Ці люди, розуміючи процедуру, дали згоду. Серед них 13 дітей, 12 дівчаток віком від 4 до 17 років і 1 хлопчик. Також це 40 чоловіків», – розповіла Діденко.
Найпоширеніший вид сексуального насильства – це класичне зґвалтування, від нього найбільше постраждали жінки. Даний вид насильства в більшості відбувався в перші дні окупації. Після цього наставав другий етап сексуального насильства – тортури електрострумом по геніталіях, від яких більше страждають чоловіки.
Якщо територія тривалий час перебуває під окупацією, то там фіксуються випадки гендерно зумовленого насильства, коли з сімей забирають жінок та піддають тортурам.
«Зараз ведеться досудове розслідування. Станом на сьогодні в нас 10 підозрюваних військових рф, які вчиняли зґвалтування, 4 обвинувальних акти вже в суді і є 1 вирок. Це все заочні рішення суду», – додала Діденко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023