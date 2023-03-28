Діденко: Ведеться розслідування щодо 175 актів сексуального насильства, які здійснили військові рф

Наразі ведеться розслідування щодо 175 актів сексуального насильства, які здійснили на території України військові рф. З них 13 – здійснених щодо дітей.

Про це на конференції Women to Ukraine про вплив війни на жінок розповіла начальниця Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, повʼязані із сексуальним насильством Офісу Генпрокурора Ірина Діденко, передає УНН.

«Сьогодні ми можемо говорити про 175 випадків актів сексуального насильства. Але це тільки те насильство, де постраждала особа повністю поінформована, що таке кримінальне провадження і готова свідчити в суді. Ці люди, розуміючи процедуру, дали згоду. Серед них 13 дітей, 12 дівчаток віком від 4 до 17 років і 1 хлопчик. Також це 40 чоловіків», – розповіла Діденко.

Найпоширеніший вид сексуального насильства – це класичне зґвалтування, від нього найбільше постраждали жінки. Даний вид насильства в більшості відбувався в перші дні окупації. Після цього наставав другий етап сексуального насильства – тортури електрострумом по геніталіях, від яких більше страждають чоловіки.

Якщо територія тривалий час перебуває під окупацією, то там фіксуються випадки гендерно зумовленого насильства, коли з сімей забирають жінок та піддають тортурам.

«Зараз ведеться досудове розслідування. Станом на сьогодні в нас 10 підозрюваних військових рф, які вчиняли зґвалтування, 4 обвинувальних акти вже в суді і є 1 вирок. Це все заочні рішення суду», – додала Діденко.