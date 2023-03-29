Швейцарія допоможе Україні у відновлені органічного та молочного секторів

Мінагрополітики та Держпродспоживслужби спільно з фахівцями швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (Quality FOOD Trade Program, QFTP) напрацювали план з відновлення та розвитку органічного та молочного секторів, які суттєво постраждали через війну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Ми погодили основні напрямки спільної діяльності, глобальні цілі задля відновлення й підтримки органічного й молочного сектору. Наразі галузь показує негативну динаміку через війну, на її відновлення знадобиться не менше двох років. Проєкти підтримки органічного та молочного виробництва потребують ресурсів та часу», - розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Серед пунктів плану вдосконалення нормативно-правової бази України та приведення її у відповідність до законодавства ЄС, збільшення торговельних можливостей органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також – реалізація контролю якості продукції.

Наступним кроком українсько-швейцарської співпраці стане підписання меморандуму. Програма підтримки органічного та молочного сектору розрахована на чотири роки.

QFTP (Quality FOOD Trade Program) - швейцарсько-українська програма, яка здійснюється за підтримки Швейцарської Конфедерації через Державний Секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).