Суд відмовив упц мп у задоволенні заяви про позов до Лаври

Господарський суд Києва відмовив упц мп у задоволенні заяви про забезпечення позову до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
Про це йдеться в тексті ухвали суду.
"У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря/Української Православної Церкви про забезпечення позову у межах справи №910/4552/23 відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-257 ГПК України", - йдеться в тексті рішення.
Ухвалу суду було підписано 28 березня.
упц мп хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.
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