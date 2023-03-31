Суд відмовив упц мп у задоволенні заяви про позов до Лаври

Господарський суд Києва відмовив упц мп у задоволенні заяви про забезпечення позову до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це йдеться в тексті ухвали суду.

"У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічого монастиря/Української Православної Церкви про забезпечення позову у межах справи №910/4552/23 відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені статтями 254-257 ГПК України", - йдеться в тексті рішення.

Ухвалу суду було підписано 28 березня.

упц мп хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.