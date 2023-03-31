Енергоатом: окупанти демонстративно виставили свою техніку на ЗАЕС

російські окупанти відкрито виставили свою військову техніку на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції для нібито захисту від "українських ДРГ". Про це сказано у повідомленні пресслужби НАЕК "Енергоатом".
У "Енергоатомі" зазначили, що окупанти демонстративно виставили свою техніку на найбільшому атомному об’єкті Європи.
"Вони майже демонстративно виставили військові броньовані машини, вантажівки, БТРи просто поруч з енергоблоками. Абсолютно не хвилюючись, що це зафіксують Генеральний директор та експерти Міжнародного агентства з атомної енергії", - сказано у повідомленні.
Крім того, представникам МАГАТЕ окупанти розказали про нібито необхідність захищати ЗАЕС "від українських ДРГ", які нібито робили вже безліч спроб мало не підірвати станцію.
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