Енергоатом: окупанти демонстративно виставили свою техніку на ЗАЕС

російські окупанти відкрито виставили свою військову техніку на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції для нібито захисту від "українських ДРГ". Про це сказано у повідомленні пресслужби НАЕК "Енергоатом".

У "Енергоатомі" зазначили, що окупанти демонстративно виставили свою техніку на найбільшому атомному об’єкті Європи.

"Вони майже демонстративно виставили військові броньовані машини, вантажівки, БТРи просто поруч з енергоблоками. Абсолютно не хвилюючись, що це зафіксують Генеральний директор та експерти Міжнародного агентства з атомної енергії", - сказано у повідомленні.

Крім того, представникам МАГАТЕ окупанти розказали про нібито необхідність захищати ЗАЕС "від українських ДРГ", які нібито робили вже безліч спроб мало не підірвати станцію.