Санду: Через два роки Молдова буде енергетично незалежна від рф

Протягом двох років Молдова зможе повністю стати енергетично незалежною від російської федерації. Про це заявила президент країни Майя Санду, передає УНН.
Глава РМ уточнила, що інвестиції у відновлювану енергетику та енергоефективність дуже важливі для країни, і цей факт навіть сприятиме посиленню важелів регулювання придністровського конфлікту.
“Я думаю, що з енергетичного боку той факт, що ми нарощуємо цю незалежність, і в якийсь момент узагалі перестанемо залежати від російської федерації, збільшує наші важелі впливу, зокрема і в цьому процесі врегулювання придністровського конфлікту. Що стосується газу, то ми практично незалежні, тому що не залежимо від російської федерації. Ми, безумовно, залежимо від ринкових цін, і волатильність усе ще існує. Ціни, як і раніше, високі, і нам потрібно інвестувати у відновлювані джерела енергії, в енергоефективність. Усе це відбувається, і вирішити все за пів року неможливо, але через два роки, коли ми завершимо проєкт “Кишинів-Вулканешти” - у нас буде повна енергетична незалежність від російської федерації", – сказала Майя Санду.
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