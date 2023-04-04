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Twitter занижує рейтинг твітам, які стосуються України

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Після того як Twitter виклав код свого алгоритму у відкритий доступ, користувачі виявили, що твіти, які стосуються України, були понижені в рейтингу, тобто користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці. Про це повідомляє Yahoo!News.

Користувач Twitter Аакаш Гупта (@aakashg0) разом з групою інших користувачів проаналізував код алгоритму і виявив секрети збільшення кількості підписників на сайті, а також той факт, що, як і які теми вважаються "дезінформацією". Тема України посідає дуже низькі позиції в рейтингу.

За чутками, користувачі Twitter, які часто публікують пости на українську тематику, помітили меншу активність у своїх акаунтах після того, як Ілон Маск очолив платформу в жовтні минулого року. Позиція самого Маска щодо підтримки України є неоднозначною, оскільки декілька разів він займав проросійську позицію.

За це Маск отримував багато критики, зокрема і від президента України Володимира Зеленського.

Тим часом новина про те, що Маск зробив алгоритм Twitter відкритим, була сприйнята багатьма користувачами як крок до прозорості, хоча деякі з них висловлювали побоювання, що після відкриття алгоритму ранжування твітів, тепер набагато легше маніпулювати ним.

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