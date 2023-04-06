Резніков розповів про пріоритети України під час засідання чергового "Рамштайну"

Одинадцяте засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині у квітні.
Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков після презентації державної антикорупційної програми на 2023 - 2025 роки.
Точної дати проведення зустрічі міністр не назвав, але заявив, що пріоритети України будуть незмінними.
"Залишається пріоритет №1 – це системи ППО, а бойові літаки є частиною протиповітряної оборони, тому ми не зупиняємося на цьому і продовжуємо говорити про те, що нам потрібні сучасні бойові платформи 4++, це однозначно. Друге – це бронетехніка і снаряди важкої артилерії 155 калібру та решти. Ну і третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дрони, антидрони, у тому числі так звані дрони-камікадзе або ударні дрони", - заявив Резніков.
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