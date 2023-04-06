росія продає золото задля покриття дефіциту бюджету

росія за підсумками березня продала майже 12 тонн золота із коштів фонду національного добробуту (фнд) задля покриття дефіциту бюджету. Про це свідчать дані мінфіну рф, оприлюднені у середу, 5 квітня.
Так минулого місяця росія була змушена продати 7,47 млрд китайських юанів та 11,8 тонни золота на загальну суму 137 млрд рублів для фінансування дефіциту бюджету.
"Станом на 1 квітня 2023 року обсяг фнб становив 11,9 трлн рублів, або 7,9% ВВП, прогнозованого на 2023 рік", – йдеться у повідомленні.
На цей час на рахунках фнд у банку россии є 10,39 млрд євро, 292,5 млрд китайських юанів, 527,3 тонни золота в уречевленій формі та 140,7 млн російських рублів.
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