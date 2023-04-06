Маляр: росіяни активно знищують природний потенціал на окупованих українських територях

російські загарбники продовжують активно знищувати природний потенціал тимчасово окупованих українських територій.
Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології. Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень", - йдеться у повідомленні.
Разом з цим, протягом останньої декади березня у районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком.
Крім того, у деяких населених пунктах російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної посівної кампанії, а в подальшому – занедбання сільськогосподарських угідь.
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