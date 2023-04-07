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Фацевич: Застосунок Reunite Ukraine допоможе відшукувати втрачених під час війни дітей

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Україна спільно з американською компанією створила застосунок Reunite Ukraine, який допоможе відшукувати втрачених під час війни дітей.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

“Національною поліцією України з метою вдосконалення можливості розшуку дітей та возз’єднання сімей була налагоджена тісна взаємодія з американською компанією Find My Parent, яка спеціалізується на відновленні зав'язків між родичами та возз’єднанні сімей за допомогою технологій штучного інтелекту. ...Спільно розроблено мобільний додаток Reunite Ukraine, який є складовою механізму комплексної системи пошуку зниклих дітей з урахуванням потреб нашої країни в умовах війни”, — зазначив він.

За допомогою додатка можна буде шукати зниклих дітей або інших членів родин, яких незаконно депортували в Росію, Білорусь чи на тимчасово окуповану Україну. Його можна безокштовно завантажити через AppStore або Google Play, створити там свій профіль та додати інформацію про людину, яку шукаєш. Дитина теж може створити там свій профіль та описати, його вона шукає. Чим більше людей завантажать туди свої дані, ти ефективніше буде пошук. Проте, аби його здійснити, треба буде надавати скан-копії своїх документів: так розробники намагаються захистити персональні дані.

“Якщо ми знайдемо таким чином хоча б одну дитину або возз’єднаємо хоча б одну сім’ю, це вже перемога. Маленька, але з кожним кроком ми зможемо повернути всіх дітей додому”, — переконаний Фацевич.

Фацевич
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