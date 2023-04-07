Світовий банк: Цього року економіка України зросте на 0,5%

За оновленими прогнозами Світового банку, економіка України зросте на 0,5% цього року після стрімкого скорочення на 29,2% у 2022 році, передає УНН.
«За прогнозами, економіка України зросте на 0,5% цього року після стрімкого скорочення на 29,2% у 2022 році, в рік російського вторгнення в країну. Хоча економічна шкода, якої зазнала Україна в результаті вторгнення, величезна, але розблокування українських портів на Чорному морі, відновлення торгівлі зерном, а також істотна підтримка донорів - допомагають підтримувати економічну активність в цьому році», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наразі очікується, що обсяг регіонального виробництва зросте на 1,4% в 2023 році, що значно краще, ніж прогнозоване раніше зростання на 0,1%.
«Позитивна, хоча і значною мірою пригнічена економічна активність в 2023 році відображає більш м'яке скорочення російської економіки і поліпшення перспектив України. Очікується, що регіональне зростання збільшиться в середньому до 2,7% вподовж 2024-25 років у міру зниження інфляції, відновлення внутрішнього попиту і поліпшення зовнішніх умов», - інформує Світовий банк.
Окрім того, зазначається, що згідно з останніми оцінками Світового банку, вартість відновлення та відбудови України в даний час зросла до 411 мільярдів доларів США, що більш ніж в 2 рази перевищує розмір довоєнної економіки України в 2021 році.
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