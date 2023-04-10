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Військовий експерт назвав заходи на початку контрнаступу ЗСУ

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Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що на початку контрнаступу української армії будуть знищуватись великі військові бази окупантів і частково ці заходи вже були зроблені цього тижня.

Таку думку експерт висловив проєкту «Орестократія».

Він припускає, що саме на початок контрнаступних дій натякав президент Володимир Зеленський, виступаючи в Чернігові, анонсувававши тиждень гарних новин.

«Завжди наступальні дії починаються зі знищення найдальших засобів Росії, а потім йдуть ближче і ближче до фронту. Тобто десь місяць ми працюватимемо, пропалюючи шляхи постачання та бази противника на Запорізькому, Херсонському напрямку та в Криму», – вважає експерт.

На думку Світана, зараз завдання ЗСУ – ураження аеродромів, авіаційної техніки, систем управління, командних пунктів та паливоприймачів противника. Він наголосив, що найоптимальніший варіант – починати завжди з палива.

«Біля будь-якого аеродрому є певні бочки з авіаційним гасом або паливоприймачі, які в принципі, якщо підпалити, то добре горять. Це такі боєприпаси недалеко від аеродрому, іноді складуються в районі різних зерносховищ і птахофабрик, які виконують таку ще військову функцію», – розповів він.

Світан, контрнаступ
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