Українцям, які шукають притулок, Австрія автоматично продовжила дію посвідчень

Австрія автоматично продовжила дію посвідчень українцям, які шукають притулок.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило у Telegram.

«Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи», – йдеться у повідомленні.

Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем реєстрації.

Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

«Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl)», – зазначили у Мінреінтеграції.