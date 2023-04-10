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Шмигаль анонсував масштабну програму розмінування території України

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У пріоритетах Кабінету Міністрів якнайшвидше розпочати масштабну програму розмінування території України.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у Фейсбуці, підбиваючи економічні підсумки мінулого тижня.

“Через російських терористів Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі. У пріоритетах уряду якнайшвидше розпочати масштабну програму розмінування. Створюємо Державний центр гуманітарного розмінування, вже знешкоджено близько 320 тис. вибухонебезпечних предметів. Оновлюємо стандарти, розставляємо пріоритети, створюємо ринок послуг із розмінування”, – ідеться у повідомленні.

Також Шмигаль нагадав, що “українці подали вже 23 тисячі заявок у межах програми безповоротних грантів єРобота. 3,5 тисячі нових бізнесів створено. Хороший результат, який свідчить, що програма користується попитом. Будемо її розширювати. Додаємо три нові види грантів для наших ветеранів. Також розширили географію програми ще на вісім областей”.

“Наближаємося до роумінгового безвізу та розвиваємо цифровий. Затвердили документ, який дозволить Україні укласти угоду про роумінговий безвіз із Європейським Союзом уже цього року”, - зазначив прем’єр-міністр.

Також за словами Шмигаля, “почали тестування послуги, завдяки якій українці можуть підписувати європейські контракти та документи за допомогою Дія.Підпису-EU. Його використовуватимуть у країнах ЄC як удосконалений електронний підпис”.

“Ухвалили Концепцію безпеки закладів освіти. Документ передбачає активну розбудову комфортних укриттів, нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності. На безпечні укриття в школах цього року вже виділено регіонам 1,5 млрд грн субвенції”, - додав Шмигаль.

Також він нагадав, що “цього тижня Україна отримала перші 2,7 млрд доларів від МВФ у межах багаторічної програми на 15,6 млрд доларів. Направляємо кошти на соціальну підтримку, освіту та медицину. Також підписано угоду про надання Україні вже другого цьогоріч гранту від США в розмірі 2,5 млрд доларів. Кошти надійдуть через цільовий фонд Світового банку”.

“Міжнародна підтримка дозволить уряду зберегти макрофінансову стабільність та профінансувати пріоритетні видатки бюджету”, - заявив Шмигаль.

Шмигаль, розмінування
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