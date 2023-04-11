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У Мінекономіки розповіли про план заходів з розмінування сільгоспземель України

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Підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту та неурядові оператори за тиждень обстежили понад 12 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, визначених для першочергового розмінування, розмінувавши 2323 га сільгоспземель.

Такі дані реалізації плану заходів з розмінування сільгоспземель були озвучені на засіданні 10 квітня міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування під головуванням першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За інформацією операторів, що здійснювали роботи, повністю обстежено визначені планом першочергового розмінування землі в Черкаській, Дніпропетровській та підконтрольній частині Запорізької області. За результатами обстеження виявилося, що землі в цих регіонах не потребують розмінування.

У відомстві нагадують, що в регіонах, де тривають бойові дії (наприклад, у Запорізькій області) в перелік земель пріоритетного розмінування увійшли землі, розташовані не ближче ніж за 20 кілометрів від лінії активних бойових дій та які не піддаються постійним обстрілам.

Згідно плану передбачалося обстеження та подальше розмінування в разі потреби 885 га в Черкаській області, 1232 га в Запорізькій області та 2645 в Дніпропетровській області.

В цілому в дев'яти регіонах України заплановано першочергове обстеження та розмінування в разі потреби 470 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення.

Як вказала Свириденко, наразі аби пришвидшити процес, має потрібу в техніці, в першу чергу машинах для розмінування. ДСНС в співпраці з Міністерством закордонних справ доручено в стислий термін налагодити контакти з іноземними виробниками на предмет закупівлі чи замовлення таких машин.

"Окрім того, ми шукаємо техніку в країнах, де така техніка використовувалась раніше та є в наявності. Нарешті, активізуємо роботу з українськими виробниками, готовими працювати в цьому напрямку", - додала міністр.

За її словами, щоб пришвидшити розмінування також необхідно інтенсифікувати залучення новітніх технологій, зокрема, використання дронів, здатних виявляти вибухонебезпечні предмети.

Як було зазначено на засіданні міжвідомчої робочої групи, відповідний майданчик для випробування дронів в реальних умовах вже визначено, тестування можуть розпочатися найближчим часом.

Під час засідання були обговорені завдання з підготовки умов для масштабного залучення на потреби розмінування фінансової, технічної, інституційної допомоги країн-донорів.

Окремо було наголошено на необхідності посилення обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування інформаційно-роз’яснювальною роботи серед громадян щодо небезпеки відвідування необстежених територій та вжиття інших заходів, спрямованих на посилення безпеки громадян.

розмінування
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