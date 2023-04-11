держдума хоче заборонити «уклоністам» виїжджати з росії та брати кредити

держдума узаконить електронні повістки до армії та заборонить «уклоністам» виїжджати з росії та брати кредити. Про це пишуть росЗМІ.
Депутати держдуми розглянуть 11 квітня поправки, що узаконюють повістки до військкомату в електронному вигляді, коментує голова комітету держдуми з оборони андрій картаполов.
За його словами, комітет з оборони пропонує зберегти традиційні паперові повістки та оповіщення через роботодавця, а також ввести оповіщення рекомендованими поштовими відправленнями та їх дублювання в електронному вигляді через держпослуги чи МФЦ.
Поправки до законопроекту включають «забезпечувальні заходи» для тих, хто не є за порядком денним, у тому числі електронним, заявив картаполов. «Так, якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, то вона буде зобов'язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з'явитися до військового комісаріату. Якщо він цього не зробить, то йому за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення про те, що вводяться обмеження на виїзд і будуть інші обмежувальні заходи», – зазначив депутат.
За його словами, якщо призовник знову не з'явиться, то, згідно з поправками, через 20 днів йому заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю, реєструвати ІП, брати кредити.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023