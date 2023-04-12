Васьков: У разі подальшого блокування експорту зерна з України ціни на продовольство можуть зрости

росіяни навмисно блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова у коментарі The Guardian.
За словами чиновника, 11 квітня, представники росії, ООН та Туреччини не проводили інспекції суден з українським зерном, які вони мають виконувати у рамках "зернової угоди".
Він уточнив, що Україна подала назви трьох суден для перевірки. Але росіяни їх викреслили та подали інші судна з поточної черги. Через такі дії представників країни-агресора жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що рівносильне блокаді з боку москви.
"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", - наголосив заступник міністра.
Васьков розповів, що у разі продовження подібних дій росіян ціни на продовольство можуть зрости на 15%. Це змусить українських фермерів знову накопичувати зерно, як минулого року, через що їм загрожують фінансові труднощі.
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