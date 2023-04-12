Рада ухвалила закон про особливості ліквідації непрацюючих держпідприємств

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про особливості ліквідації непрацюючих держпідприємств.
Як зазначається у пресслужбі Фонду держмайна України (ФДМУ), сьогодні таких державних підприємств понад 1,2 тис.
«Зараз в Україні понад 1 200 непрацюючих держпідприємств, які існують лише на папері та генерують значні втрати для держави. Їх активи розкрадені чи в занедбаному стані, а співробітники роками не отримують зарплати», – йдеться у повідомленні.
За даними ФДМУ, для ліквідації цих підприємств необхідно понад 30 млн грн.
«Новий закон запроваджує механізм самофінансування процедури ліквідації, тобто на це не будуть витрачатися додаткові бюджетні гроші. Для цього залучатимуться кваліфіковані досвідчені спеціалісти, які будуть отримувати офіційну винагороду (від 3% до 5% від вартості повернутого державі та проданого на прозорих аукціонах майна держпідприємств)», – йдеться у повідомленні.
Крім того, новий закон також дозволить погасити борги непрацюючих підприємств перед держбюджетом та працівниками.
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