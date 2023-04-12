Після операції СБУ в "Мачулищах" кількість тривог у столиці зменшилась в рази, - експерт

Злиті в мережу «документи Пентагону» підтвердили, що за вибухом на аеродромі у білоруських Мачулищах стоїть СБУ. Про це пише політолог Олексій Голобуцький.
«Один з документів підтверджує мій інсайд від початку березня, що за вибухом на аеродромі у білоруських Мачулищах стоїть СБУ. Як я і припускав, евфемізм «білоруські партизани» Службі був потрібен лише для прикриття», - відзначає експерт.
Голобуцький також аналізує наслідки операції української спецслужби. «Росіяни після вибуху перестали почувати себе у Білорусі так вільно, як раніше. Аеропорт, де базувалась стратегічна авіація, був об’єктом з найбільш потужною охороною. Це його не врятувало. В РФ зрозуміли, що весь їх повітряний флот під загрозою і стали боятись нових атак на літаки стратегічної авіації, яких в них не так багато», - підкреслює політолог.
Також, експерт звертає увагу, що кількість повітряних тривог після операції в Мачулищах різко скоротилась. «Кількість літаків поблизу України зменшили, частину баз із технікою перекинули аж до північного кордону. Кількість повітряних тривог у столиці за місяць після вибухів у Мачулищах зменшилась у рази у порівнянні з минулим періодом», - резюмує Голобуцький.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за атакою на літак А-50 у Мачулищах, яка відбулась 26 лютого, стоїть СБУ. Голова Служби Василь Малюк раніше відзначав, що у ворогів України «бавовна палала, палає і буде палати».
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