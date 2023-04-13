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Естонія: російські спецслужби працюють над вербуванням біженців з України

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російські спецслужби активізували спроби вербувати українських біженців, які прямують до Естонії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт контррозвідки балтійської країни.

Країна ЄС, що межує з росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення рф. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через росію.

“Вже перебуваючи в уразливому становищі через війну, біженців регулярно допитують російські шпигунські служби, такі як федеральна служба безпеки, у фільтраційних таборах і на прикордонних пунктах”, − зазначає виидання.

Така “діяльність, ймовірно, активізується в майбутньому”, зазначили у Службі внутрішньої безпеки Естонії.

“Спілкування з біженцями війни продемонструвало силові дії фсб проти українців у росії та на окупованих територіях. фсб також систематично працювала над вербуванням біженців із війни, які прибули з росії, перш ніж вони в'їдуть до Естонії, як шляхом погроз, так і шляхом підкупу”, − йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом, російські шпигуни з Служби зовнішньої розвідки і Головного управління генерального штабу зс російської федерації продовжували відвідувати Естонію, “використовуючи різні прикриття”.

Bloomberg, Естонія
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