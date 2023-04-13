росія веде секретні переговори щодо отримання балістичних ракет іранського виробництва

Країна-агресор росія і Китай ведуть секретні переговори з Іраном щодо надання іранським військовим компонентів, необхідних для створення ракетного палива. У разі успіху, частина балістичних ракет іранського виробництва може опинитися в руках рф і бути використана на війні проти України.

Про це пише видання Politico з посиланням на неназваних дипломатів, які володіють інформацією з цього питання.

Співрозмовники видання розповіли, що йдеться про переговори про постачання великої кількості перхлорату амонію (ПА). Це сильний окислювач, який застосовується як основний компонент твердого палива для ракет.

За словами дипломатів, Іран веде переговори з російськими та китайськими офіційними особами. Також у переговорах беруть участь представники організацій і компаній, які контролюються цими державами.

Зазначається, що з боку росії це підприємство хімічної промисловості "Анозіт" із Новосибірської області. Водночас у дипломатів немає інформації про китайські компанії, які беруть участь в обговоренні.

Співрозмовники видання розповіли, що наразі невідома точна кількість перхлорату амонію, яку хоче купити Іран. Однак плани Тегерана свідчать про те, що його буде достатньо для створення тисяч ракет, зокрема, балістичних ракет Zolfaghar. Ці ракети мають дальність у 700 кілометрів. Вони активно використовуються Іраном та їхніми союзниками на Близькому Сході.

Дипломати вважають, що якщо угода буде успішною, певна кількість цих ракет може опинитися у росії та бути використана проти України.