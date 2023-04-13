У "Голосі" прокоментували пропозицію свого депутата скасувати доплату у 30 тис. для військових

Народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль вніс постанову, яка скасовує доплату у розмірі 30 тис. для військових. Такий крок він зробив, тому що у держави немає грошей, щоб забезпечити ці виплати. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів нардеп Ярослав Юрчишин.

"Фракція рішення про блокування закону не приймала. Це ініціатива Володимира Цабаля. Яку він висуває відповідно до законодавства. Свою позицію він прокоментував у себе на "Фейсбуці". З цим кроком можна погоджуватися або ні, але такий крок відповідає регламенту. Він може це робити без будь-якого погодження з боку фракції, що він і зробив", – говорить Юрчишин.

Спочатку треба знайти кошти, щоб забезпечити виплати, наголошує нардеп.

"Володимир чітко прописав, поки не має змін до бюджету, поки фактично немає коштів, прийняття такого закону є більше шкідливим. Бо грошей в бюджеті немає, це примусить військових чекати. Звісно, опоненти показуватимуть це у поганому світлі. Ключове питання, на яке відповіді немає, за які кошти ми це можемо організувати. Зобов'язати Нацбанк і запустити маховик інфляції? Таке собі рішення. Можна очікувати зменшення співпраці з Міжнародним валютним фондом, якщо таке станеться. Можна зрозуміти військових, бо в них спочатку забрали надбавки, а потім повернули, але по-суті тільки на папері. Воювати треба не з Володимиром, а намагатися зробити так, щоб доплати були забезпечені коштами", – додає Юрчишин.

За час, коли можна буде внести постанову і подолати блокування, треба знайти кошти, щоб повернути військовим доплати.

"Щоб Міноборони чітко прописало, як це буде. Регламентом ніхто не може Володимира обмежити. Одна з функцій бюджетного комітету – баланс бюджету. Поки що це лише політична обіцянка, яку ніхто не збирався виконувати. Краще спочатку забезпечити це коштами, а потім робити", – пояснює Юрчишин.