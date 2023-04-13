Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

У "Голосі" прокоментували пропозицію свого депутата скасувати доплату у 30 тис. для військових

227

Народний депутат від партії "Голос" Володимир Цабаль вніс постанову, яка скасовує доплату у розмірі 30 тис. для військових. Такий крок він зробив, тому що у держави немає грошей, щоб забезпечити ці виплати. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів нардеп Ярослав Юрчишин.

"Фракція рішення про блокування закону не приймала. Це ініціатива Володимира Цабаля. Яку він висуває відповідно до законодавства. Свою позицію він прокоментував у себе на "Фейсбуці". З цим кроком можна погоджуватися або ні, але такий крок відповідає регламенту. Він може це робити без будь-якого погодження з боку фракції, що він і зробив", – говорить Юрчишин.

Спочатку треба знайти кошти, щоб забезпечити виплати, наголошує нардеп.

"Володимир чітко прописав, поки не має змін до бюджету, поки фактично немає коштів, прийняття такого закону є більше шкідливим. Бо грошей в бюджеті немає, це примусить військових чекати. Звісно, опоненти показуватимуть це у поганому світлі. Ключове питання, на яке відповіді немає, за які кошти ми це можемо організувати. Зобов'язати Нацбанк і запустити маховик інфляції? Таке собі рішення. Можна очікувати зменшення співпраці з Міжнародним валютним фондом, якщо таке станеться. Можна зрозуміти військових, бо в них спочатку забрали надбавки, а потім повернули, але по-суті тільки на папері. Воювати треба не з Володимиром, а намагатися зробити так, щоб доплати були забезпечені коштами", – додає Юрчишин.

За час, коли можна буде внести постанову і подолати блокування, треба знайти кошти, щоб повернути військовим доплати.

"Щоб Міноборони чітко прописало, як це буде. Регламентом ніхто не може Володимира обмежити. Одна з функцій бюджетного комітету – баланс бюджету. Поки що це лише політична обіцянка, яку ніхто не збирався виконувати. Краще спочатку забезпечити це коштами, а потім робити", – пояснює Юрчишин.

Юрчишин, Цабаль
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 апреля 2023
Среда, 12 апреля 2023
Вторник, 11 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023