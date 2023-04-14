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Ткаченко: В межах «Інформаційний Рамштайн» може бути створена єдина медіаплатформа

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Одним із заходів «Інформаційного Рамштайну» може стати створення єдиної медіаплатформи, де будуть зібрані розслідування національних і зарубіжних медіа з приводу російських злочинів в Україні.

Про результати зустрічі з генеральним секретарем Європейського альянсу інформаційних агентств (ЕАNА) Алексом Гібоєм повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Обговорили можливість в межах напрямку ініціативи «Інформаційний Рамштайн» створення єдиної платформи, на якій буде зібрано всі розслідування українських та іноземних ЗМІ щодо російських злочинів в Україні», - написав він.

Водночас Ткаченко підкреслив, що Україна прагне об’єднати потенціал медіаспільноти демократичних країн у формат «Інформаційного Рамштайну». Зокрема, спільні зусилля необхідні у боротьбі з російською дезінформацією й у галузі журналістських розслідувань воєнних злочинів в Україні.

Також, за словами очільника МКІП, спільними цілями України та ЕАNА мають стати визнання медіа, контрольованих російською владою, інструментами пропаганди, а не ЗМІ, а також у проєктах, спрямованих на висвітлення війни в Україні, реальної ситуації на окупованих територіях, а також у самій росії, де можливості роботи демократичних медіа все більше звужуються.

"До складу Альянсу входять 32 інформаційні агентства Європи. Це потужний пул медіа, який стоїть на варті захисту інформаційного простору. І в цьому ми маємо співпрацювати", - зауважив міністр.

Ткаченко
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