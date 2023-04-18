У МО Британії розповіли, скільки мирних жителів в Україні підірвалися на мінах

Понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із мінами, було зареєстровано в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф, до того ж у кожному восьмому випадку постраждала дитина.

Про це повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Імовірно, знадобиться щонайменше десять років, щоб очистити Україну від мін", - ідеться в повідомленні.

За даними розвідки, повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами, надходять щодня, найбільше з Херсонської та Харківської областей, які перебували під російською окупацією.

"З настанням весни та збільшенням кількості людей, що займаються сільськогосподарською діяльністю, ризик інцидентів із мінами серед цивільного населення зросте", - наголошується у зведенні.