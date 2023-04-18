У МО Британії розповіли, скільки мирних жителів в Україні підірвалися на мінах

Понад 750 жертв серед цивільного населення, пов'язаних із мінами, було зареєстровано в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф, до того ж у кожному восьмому випадку постраждала дитина.
Про це повідомляють у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
"Імовірно, знадобиться щонайменше десять років, щоб очистити Україну від мін", - ідеться в повідомленні.
За даними розвідки, повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами, надходять щодня, найбільше з Херсонської та Харківської областей, які перебували під російською окупацією.
"З настанням весни та збільшенням кількості людей, що займаються сільськогосподарською діяльністю, ризик інцидентів із мінами серед цивільного населення зросте", - наголошується у зведенні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023