Зеленський: Україна війшла з Конвенції про заборону протипіхотних мін

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року".
Відповідний указ №441/2025 опублікований на сайті голови держави у неділю.
"Керуючись національними інтересами України, з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України, РНБО вирішила підтримати пропозицію Міністерства закордонних справ України щодо виходу України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року. Кабінету міністрів України невідкладно забезпечити вжиття в установленому порядку заходів щодо виходу України з Конвенції", - йдеться в тексті рішення РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення активно застосовували на території України заборонені міжнародними угодами протипіхотні міни. Зокрема, йшлося про використання мін ПОМ-2. Служба безпеки України повідомляла, про підготовку для Міжнародного кримінального суду (МКС) доказову базу масового усвідомленого використання окупантами протипіхотних мін щодо цивільного населення України.
При цьому Україна звітувала про продовження знищення старих запасів власних протипіхотних мін в рамках вимог Оттавської конвенції.
Пізніше США почали поставку власних протипіхотних мін Україні в рамках військової допомоги, а адміністрація минулого президента США Джозефа Байдена дала дозвіл українській стороні використовувати їх, щоб сповільнити просування російських окупаційних військ на полі бою.
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