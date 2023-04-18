Google навчить дітей з України протистояти кіберзагрозам за допомогою онлайн-гри

Google запустив в Україні онлайн-гру "Interland: Безпека дітей в інтернеті". З її допомогою діти можуть навчитися протистояти кіберзагрозам.

Про це повідомляє Мінцифри.

Онлайн-гра Interland від Google допоможе дітям під час пригод в уявному світі набути необхідних цифрових навичок та захиститись від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.

Interland містить чотири вебгри:

У "Королівстві доброти" діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі.

У "Річці реальності" маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки.

На "Уважній горі" дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі.

У "Вежі зі скарбами" вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безоплатна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження.