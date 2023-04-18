НБУ розраховує отримати понад 40 мільярдів доларів допомоги до кінця року

Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги.
Про це розповів заступник керівника Національного банку Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Bloomberg.
Зокрема, 4,6 млрд. доларів Україна очікує отримати в рамках програми макрофінансової допомоги від МВФ.
«Цього року ситуація виглядає значно краще, ніж торік. 2023 року очікується 42 млрд доларів США фінансової допомоги, включаючи 4,6 млрд доларів від МВФ. Фінансова підтримка наших партнерів дуже важлива у цей непростий для України час», – зазначив Миколайчук.
Він додав, що під час недавнього візиту до Вашингтона представники України провели переговори з офіційними особами США, МВФ та інших колег.
Під час обговорення фінансових питань партнери запевнили українську делегацію в тому, що демократична спільнота підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
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