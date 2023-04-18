Мінспорту працює над реєстром спортсменів росії та білорусі, які підтримали війну в Україні

Міністерство молоді та спорту започаткувало на своєму сайті сторінку з іменами спортивних діячів росії та білорусі, викритих у підтримці ведення рф війни проти України.
Наразі список розбито за 18 дисциплінами - футбол, шахи, катання на лижах, спортивна гімнастика, фігурне катання, бокс, змішані бойові мистецтва, плавання, велоспорт, баскетбол, сучасне п'ятиборство, хокей, самбо, художня гімнастика, легка атлетика, дзюдо, гандбол та пляжний футбол.
Наразі у ньому лише 23 імені, серед яких, зокрема, гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського президента володимира путіна, та боксер і депутат державної думи рф микола валуєв.
Створення реєстру розраховано на іноземну аудиторію, адже зроблено його англійською мовою. Окрім імені фігуранта списку, на сторінці кожного з них міститься короткий коментар про причини внесення до нього та скріншот, що це підтверджує.
Зазначимо при цьому, що насправді спортивних діячів з росії та білорусі, які своїми діями відкрито підтримують збройну агресію проти України, набагато більше.
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