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МОЗ: Для тих хто проходить ВЛК на базі цивільних медзакладів послуги будуть безкоштовними

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Військово-лікарські комісії (ВЛК) будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Кабмін ухвалив постанову щодо впровадження нового пакета в рамках програми медичних гарантій. Він передбачає проведення медичних оглядів мультидисциплінарними командами лікарів ВЛК, які утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що позаштатні ВЛК, які функціонують при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, функціонуватимуть на базі цивільних медзакладів. Їхню кількість та перелік визначатиме керівництво обласних військових та київської адміністрацій.

Водночас Нацслужба здоровʼя буде укладати договори з цими медзакладами та забезпечуватиме оплату наданих послуг за новим пакетом "Медичний огляд осіб, який проводиться при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки".

Повідомляється, що такий крок дозволить посилити ресурсне забезпечення роботи лікарів, що залучені до проведення медичних оглядів для оцінки придатності особи до військової служби.

Наголошується, що усі послуги, які входять до пакета програми медгарантій будуть безкоштовними для тих хто проходить ВЛК. Зокрема, держава покриватиме такі послуги:

проведення лабораторних та інструментальних досліджень;

направлення особи за наявності показань в інші медичні заклади для проведення необхідних консультацій та обстежень, а також для надання спеціалізованої медичної допомоги у разі потреби;

оформлення проєктів довідок та формування медичних висновків щодо стану здоров’я особи.

Щоб отримати безкоштовні послуги на базі цивільного медзакладу, громадянин, який проходить ВЛК, повинен мати один з таких документів:

картку обстеження та медичного огляду;

картку медогляду кандидата на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти Міноборони;

картку медогляду призовника;

направлення керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

ВЛК
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