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Уряд ухвалив зміни щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій

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Уряд ухвалив зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За інформацією Мельничука, внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, до Порядку призначення і виплати державної допомоги сімʼям з дітьми, до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям, до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі тощо.

Зокрема, ухваленою постановою пропонується врегулювати механізм подання документів для призначення:

  • допомоги при народженні дитини громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном;
  • допомоги малозабезпеченим сім'ям та допомоги на дітей одиноким матерям, у роботодавців яких наявна заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • житлових субсидій домогосподарствам, до складу яких входять особи, що перебували/перебувають у полоні;
  • житлових субсидій не лише за зареєстрованим, а й за задекларованим місцем проживання.

Крім того, документ унормовує порядок виплати у 2023 році зекономлених коштів пільг, які надавалися у грошовій безготівковій формі, накопичених пільговиками за опалювальний сезон 2021-2022 років.

Наголошується, що положення ухваленої постанови спрямовуються на посилення адресності надання державної підтримки вразливим категоріям населення із забезпеченням справедливого перерозподілу коштів між її отримувачами.

Мельничук, грошова допомога
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