Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Мінкульт назвав кількість культурних пам'яток знищених окупантами

113

В Україні вже понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено окупантами. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики з приводу Міжнародного дня захисту пам’яток архітектури історичного надбання, який відзначається 18 травня.

"Війна триває, тому ми кожного дня фіксуємо нові руйнування. І, на жаль, кожна втрата кожної нашої культурної пам'ятки – це втрата для світового надбання", – зазначив міністр Олександр Ткаченко.

За його словами, війна стала поштовхом для трансформації розуміння того, що культурна спадщина є ключовим елементом ідентифікації української нації та фактором національної безпеки України.

"Саме тому ми піднімаємо культурну спадщину - пам'ятки історії та культури, визначні місця та традиції – на новий рівень значимості для кожного всередині країни та в світі", – підкреслив чиновник.

Мінкульт також наводить статистику, згідно якої під охороною держави нині перебуває 109 930 пам’яток культурної спадщини. Зокрема, за видом археології внесено до відповідного державного реєстру або взято на державний облік 57 545 об’єктів (з них 2 150 - національного значення, 55 395 - місцевого).

Загальна кількість пам’яток історії становить 30 128, з чого 182 мають національне значення, 29 946 – місцеве. Пам’яток архітектури та містобудування налічується 15 773 (національного значення – 2427, місцевого - 13 346).

Пам’яток монументального мистецтва в Україні 1868, з них національного значення – 33, а місцевого 1835. Пам’яток садово-паркового мистецтва налічується 179, з яких 9 – національного, 170 – місцевого значення. Ландшафтних пам’яток є 197, з яких національного значення – 2, а місцевого – 195.

Під охорону взято 108 пам’яток науки і техніки (14 – національного, 94 – місцевого значення). Разом з тим під охороною перебуває і 18 850 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Таким чином, загальна кількість об’єктів культурної спадщини становить 128 780.

Мінкульт
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 апреля 2023
Вторник, 18 апреля 2023
Понедельник, 17 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023