Мінкульт назвав кількість культурних пам'яток знищених окупантами

В Україні вже понад 550 пам'яток та об'єктів культурної спадщини зруйновано або пошкоджено окупантами. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики з приводу Міжнародного дня захисту пам’яток архітектури історичного надбання, який відзначається 18 травня.

"Війна триває, тому ми кожного дня фіксуємо нові руйнування. І, на жаль, кожна втрата кожної нашої культурної пам'ятки – це втрата для світового надбання", – зазначив міністр Олександр Ткаченко.

За його словами, війна стала поштовхом для трансформації розуміння того, що культурна спадщина є ключовим елементом ідентифікації української нації та фактором національної безпеки України.

"Саме тому ми піднімаємо культурну спадщину - пам'ятки історії та культури, визначні місця та традиції – на новий рівень значимості для кожного всередині країни та в світі", – підкреслив чиновник.

Мінкульт також наводить статистику, згідно якої під охороною держави нині перебуває 109 930 пам’яток культурної спадщини. Зокрема, за видом археології внесено до відповідного державного реєстру або взято на державний облік 57 545 об’єктів (з них 2 150 - національного значення, 55 395 - місцевого).

Загальна кількість пам’яток історії становить 30 128, з чого 182 мають національне значення, 29 946 – місцеве. Пам’яток архітектури та містобудування налічується 15 773 (національного значення – 2427, місцевого - 13 346).

Пам’яток монументального мистецтва в Україні 1868, з них національного значення – 33, а місцевого 1835. Пам’яток садово-паркового мистецтва налічується 179, з яких 9 – національного, 170 – місцевого значення. Ландшафтних пам’яток є 197, з яких національного значення – 2, а місцевого – 195.

Під охорону взято 108 пам’яток науки і техніки (14 – національного, 94 – місцевого значення). Разом з тим під охороною перебуває і 18 850 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Таким чином, загальна кількість об’єктів культурної спадщини становить 128 780.