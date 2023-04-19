Гуменюк: російська армія може готувати ракетний удар по Одесі

російська окупаційна армія може готувати ракетний удар по Одесі до своїх «сакральних дат» у травні.

Про це під час брифінгу повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, є дві ймовірні причини, чому росіяни зменшили кількість атак по Одесі та області в останні дні. По-перше, у ворога залишилося мало ракет «Калібр». По-друге, зниження кількості обстрілів може бути спричинене штормом у Чорному морі.

При цьому Гуменюк попередила одеситів, що нова атака рашистів може статися ближче до 2 чи 9 травня.

«Не можна виключати, що вони готують відстрочений ракетний удар ближче до своїх сакральних дат. Якщо ми говоримо про Одесу, то тут у росіян знакові дати це друге та дев'яте травня. За аналітикою, це цілком ймовірні дати, до яких ворог може підготуватися ретельно», – зазначила Гуменюк.