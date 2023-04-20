Потерь.Нет: В Україні з’явився ресурс з пошуку загиблих росіян

Міністерство внутрішніх справ України створило ресурс, де зібрали підтверджені з відкритих джерел дані щодо вбитих в Україні російських військових, а також із самопроголошених “днр” та “лнр” і приватних військових компаній.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

«МВС спільно з Нацполіцією започаткувало збір інформації про воєнних злочинців, які скоїли злочини на території України. Встановлено інформацію про понад 56 тис. громадян рф, а також представників так званих днр і лнр, які заходили на територію України зі зброєю в руках та загинули тут», — сказав Тимченко.

За його словами, ідея проєкту виникла після того, як міністр оборони рф сергій шойгу у вересні минулого року озвучив втрати росії у кількості 5 937 осіб, однак, за даними Генштабу ЗСУ, втрати окупантів на той час вже становили понад 50 тис. осіб.

Він зазначив, що дані почали збирати з відкритих джерел. Цією діяльністю також активно займаються волонтери, Telegram-канали, об’єктивна картина втрат висвітлюється у ЗМІ та соціальних мережах.

«Тому було прийнято рішення збирати цю інформацію в одному місці для того, щоб можна було пересвідчитися у реальних втратах противника, які є на сьогодні», — сказав заступник міністра.

Сайт називається – Потерь.Нет. Нині в його базі імена 56 827 російських військових, найманців та інших учасників вторгнення в Україну.