Україна працює над додатковою верифікацією українських військовополонених

Україна знайшла спосіб для додаткової верифікації українських військових, які перебувають у російському полоні. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмудсмен повідомив, що сьогодні, 19 квітня, він разом з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України підписали Меморандум про співробітництво.

«Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю в сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень», – йдеться в повідомленні.

Наразі напрацьовуватиметься процедура додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні на території рф.

Попередньо, після звернення родичів військовополоненого до Офісу уповноваженого, представники офісу звертатимуться до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), а інститут своєю чергою робитиме експертизу на підставі фотографій та видаватиме результати експертизи.

«Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні», – наголосив Лубінець.

Окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні.