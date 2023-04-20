Україна працює над додатковою верифікацією українських військовополонених

Україна знайшла спосіб для додаткової верифікації українських військових, які перебувають у російському полоні. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Обмудсмен повідомив, що сьогодні, 19 квітня, він разом з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України підписали Меморандум про співробітництво.
«Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю в сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень», – йдеться в повідомленні.
Наразі напрацьовуватиметься процедура додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні на території рф.
Попередньо, після звернення родичів військовополоненого до Офісу уповноваженого, представники офісу звертатимуться до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), а інститут своєю чергою робитиме експертизу на підставі фотографій та видаватиме результати експертизи.
«Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні», – наголосив Лубінець.
Окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні.
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