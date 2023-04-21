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Американський сенатор закликав визнати росію державою-спонсором тероризму

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав визнати росію державою-спонсором тероризму.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час слухань у юридичному комітеті Сенату США щодо російської відповідальності за злочини в Україні, повідомляє Голос Америки.

На думку сенатора, визнання рф державою-спонсором тероризму вплине на поведінку Китаю та застереже Пекін від співпраці з москвою.

Грем зазначив, що вважає високою ймовірність надання Китаєм летальної допомоги Росії.

"І якщо вони це зроблять, я хотів би, щоб вони зіткнулися з санкціями, передбаченими за сприяння державі-спонсору тероризму. Ми маємо шанс стримати Китай, оголосивши росію державою-спонсором тероризму", – сказав він.

Сенатор закликав Конгрес уникнути, на його думку, таких же помилок, як перед повномасштабним вторгненням росії, коли "ми посилали росіянам невірні сигнали"

"Я не хочу надсилати невірний сигнал китайцям. Я хочу, щоб Китай знав, що згідно із законодавством США, росія є державою-спонсором тероризму, і ви допомагаєте їм на свій страх і ризик", – підкреслив Грем.

Визнання росії державою-спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з кремлем. Адміністрація Байдена раніше відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни росії проти України.

Грем
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