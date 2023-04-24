Годжес: Вирішальним полем бою у війні стане Крим

Екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес вважає, що метою українського контрнаступу має бути ізоляція Криму.
Про це він сказав в етері Radio NV.
Годжес зазначив, що російська армія слабка. Попри те, що росіян багато, це “все ті ж солдати, які були неефективними впродовж попередніх місяців”.
За його словами, якщо Захід забезпечить Україну всім, що було обіцяно, буде прекрасний шанс на успішний контрнаступ.
Американський генерал також заявив, що метою контрнаступу має бути ізоляція Кримського півострова.
«Вирішальним полем бою у війні стане Крим. Подальший наступ не має звільнити, наприклад, Донбас. Це не буде його метою. Завдання – забезпечення умов для звільнення Криму. Коли Крим буде звільнено, Донбас піде слідом», – наголосив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023