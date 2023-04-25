Wall Street Journal: За останні шість місяців Іран доставив до росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів

За останні шість місяців Іран доставив до росії понад 300 тисяч артилерійських снарядів та близько мільйона патронів за допомогою вантажних суден, повідомляє The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться про те, що озброєння поставляється російськими кораблями через Каспійське море. Потім воно прямує військовим, що воюють в Україні.

Згідно з інформацією від джерел видання на Близькому Сході, остання партія з Ірану для росії була відправлена на початку березня. Озброєння було на борту російського вантажного корабля расул гамзатов. Там налічувалося 1000 контейнерів із 2000 артилерійськими снарядами.

Ані делегація Ірану до ООН, ані міноборони росії не відповіли на запити журналістів.

За даними WSJ, США разом із союзниками шукали способи зірвати постачання зброї росії з Ірану. Як розповіли офіційні особи США, раніше Іран для постачання зброї використовував вантажні літаки, і це втручалося практично неможливим. Тепер у Каспійському морі можна буде очікувати на допомогу від колишніх радянських республік на його узбережжі.