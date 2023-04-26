У Мінекономіки розповіли, скільки людей приєдналися до Армії відновлення

До проєкту Армія відновлення вже залучено 15,7 тисячі безробітних у 17 регіонах. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба відомства.

"До проєкту Армія відновлення вже залучено 15,7 тисячі безробітних у 17 регіонах, нещодавно до нього долучилася Одеська область. Загалом безробітні, які здійснюють відновлювальні роботи, заробили вже 100 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оплата за роботу становить щонайменше 6700 гривень, що є вищим за середній розмір допомоги з безробіття, яку отримує безробітний, перебуваючи на обліку.

Серед найбільш активних учасників проекту:

Полтавська область - залучено 3 623 осіб;

Харківська область - 1955 осіб;

Київська область - 1 945 осіб;

Донецька область - 1 928 осіб;

Чернігівська область - 1 719 осіб.

Види суспільно необхідних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, далі повідомляє Центр зайнятості, який пропонує безробітним, які перебувають на обліку, долучитися до виконання таких робіт. З тими, хто вирішив долучитися, укладається строковий трудовий договір на період виконання роботи.