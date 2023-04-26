У Мінекономіки розповіли, скільки людей приєдналися до Армії відновлення

До проєкту Армія відновлення вже залучено 15,7 тисячі безробітних у 17 регіонах. Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба відомства.
"До проєкту Армія відновлення вже залучено 15,7 тисячі безробітних у 17 регіонах, нещодавно до нього долучилася Одеська область. Загалом безробітні, які здійснюють відновлювальні роботи, заробили вже 100 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оплата за роботу становить щонайменше 6700 гривень, що є вищим за середній розмір допомоги з безробіття, яку отримує безробітний, перебуваючи на обліку.
Серед найбільш активних учасників проекту:
Види суспільно необхідних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, далі повідомляє Центр зайнятості, який пропонує безробітним, які перебувають на обліку, долучитися до виконання таких робіт. З тими, хто вирішив долучитися, укладається строковий трудовий договір на період виконання роботи.
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