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У НБУ припустили на скільки скоротиться експорт агропродукції з України

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Національний банк припускає, що експорт нашої агропродукції у другому кварталі зменшиться приблизно на 200 млн доларів.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, коментуючи ситуацію навколо експорту агропродукції до ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми врахували цей фактор, і вже на другий квартал ми зменшили експорт нашої агропродукції приблизно на 200 млн дол. США. Звичайно, втрати поставок до наших країн-сусідів, які запровадили відповідні обмеження, будуть більш значними, але ми також враховували і можливості переорієнтації на інші країни, в тому числі й за рахунок використання "зернового коридору", - сказав Ніколайчук.

За його словами, на третій та четвертий квартал цього року регулятор додаткових втрат обсягів експорту не закладав.

"Ми чудово розуміємо, що є певні ризики, пов'язані як із можливістю пролонгації цих санкцій сусідніми країнами, так і з іще більшим ускладненням роботи "зернового коридору". Ми оцінювали ці ризики кількісно, але, знову ж таки, наш базовий сценарій, як у січневому прогнозі, припускає нормальне функціонування "зернового коридору" до кінця цього року", - сказав Ніколайчук.

НБУ, Ніколайчук
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