ГУР: Розвідники провели у Судані спецоперацію з евакуації українців

Українські воєнні розвідники провели у Судані спецоперацію з евакуації українців під назвою «Троянський верблюд». Про це повідомили у Головному управління розвідки Міноборони.

«Африканська держава поринула у хаос зі стріляниною, артилерійськими дуелями та застосуванням авіації прямо в містах, зокрема й у Хартумі − столиці Судану, звідки потрібно було швидко рятувати українських громадян», − йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що більшість українців працювали у Судані в авіаційній галузі і, коли аеропорт перетворився на поле бою, українські громадяни опинилися заблоковані без їжі та води.

«Діяла група «спецназу» в кількості менше, ніж 10 людей. Порівнюючи з рятувальними операціями США, які залучали гвинтокрили, бронетехніку, «спецназ», або Саудівської Аравії, яка залучала ракетний крейсер у порту Судану, ми діяли самотужки без бронетехніки, авіації та важкого озброєння, адже всі наші сили зараз задіяні на фронті», − розповів один з учасників спецоперації Ярема.