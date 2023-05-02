ГУР: Розвідники провели у Судані спецоперацію з евакуації українців

Українські воєнні розвідники провели у Судані спецоперацію з евакуації українців під назвою «Троянський верблюд». Про це повідомили у Головному управління розвідки Міноборони.
«Африканська держава поринула у хаос зі стріляниною, артилерійськими дуелями та застосуванням авіації прямо в містах, зокрема й у Хартумі − столиці Судану, звідки потрібно було швидко рятувати українських громадян», − йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що більшість українців працювали у Судані в авіаційній галузі і, коли аеропорт перетворився на поле бою, українські громадяни опинилися заблоковані без їжі та води.
«Діяла група «спецназу» в кількості менше, ніж 10 людей. Порівнюючи з рятувальними операціями США, які залучали гвинтокрили, бронетехніку, «спецназ», або Саудівської Аравії, яка залучала ракетний крейсер у порту Судану, ми діяли самотужки без бронетехніки, авіації та важкого озброєння, адже всі наші сили зараз задіяні на фронті», − розповів один з учасників спецоперації Ярема.
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