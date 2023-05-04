Президент Польщі Анджей Дуда порівняв напад росії на Україну з поділами Польщі, які у XVIII столітті спочатку здійснювала російська імперія, а потім Пруссія та Австрія. Він заявив про це під час святкування польського Дня Конституції 3 травня, передає Польське радіо.
Дуда сказав, що якщо і є асоціація з розділами Польщі, то ця асоціація спрямована до України.
"Якщо подивитися на 2014 рік, коли росія, по суті, уперше напала на Україну, захоплюючи частину її земель, а потім на 2022 рік, коли вдалася до лобової атаки, то це виглядає як колишні поділи Польщі, скоєні царською росією", – сказав він.
Президент Польщі зауважив, що тактики росії тоді та зараз є схожими: "Спочатку захоплення частини землі, потім знову частини, а потім знову, спільно з іншими грабіжниками".
Національне свято 3 травня припадає на дату прийняття першої Польської конституції у 1791 році. Розділи Польщі відбувались у 1772, 1793 та 1795 роках.
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