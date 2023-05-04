У середу, 3 травня, Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав кордон з білоруссю.
Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил у Facebook.
Зазначається, що Наєв перевірив ситуацію у Північній операційній зоні.
«На території республіки білорусь продовжує перебувати авіаційне угруповання та угруповання наземних сил російської федерації. Але ми детально аналізуємо кожен повітряний удар і вживаємо заходів щодо недопущення успішних дій ворожих сил», - сказав Наєв.
Він додав, що станом на зараз загрози наземних наступальних дій як з території Республіки білорусь, так і з території Курської та Брянської областей немає.
Наєв запевняє, що військові роблять все, щоб бути готовими до адекватного реагування у разі загрози.
Раніше Наєв заявляв, що наразі окупанти не готові розпочати наступ на північному напрямку, але українські військові передбачають можливі сценарії та готуються до них.
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