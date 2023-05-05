МЗС Італії: москва зробить помилку, якщо не продовжить “зернову угоду”

москва зробить помилку, якщо не продовжить “зернову угоду”, тому що ця ініціатива стосується населення Африки, зачіпає найслабші народи.
Про це сьогодні журналістам заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Укрінформ з посиланням на Sky TG24.
«Велика країна, або яка хоче бути такою, не може використовувати проблеми слабших народів, я маю на увазі африканські народи, щоб спробувати досягти більшого на військовому фронті. Це неправильно, це було б серйозною помилкою вчинити так», - наголосив Таяні.
За словами італійського міністра, не потрібно погіршувати ситуацію. “Я маю на увазі, наприклад, вкрай необхідне утворення безпекової зони навколо ЗАЕС, я маю на увазі забезпечення зелених коридорів для відправки зерна та зернових культур в Африку. Це два конкретних питання, щодо яких не складно дійти згоди», - зазначив Таяні.
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