У ФДМУ розповіли, скільки бюджет України недоотримав плати за оренду держмайна

Через повномасштабне російське вторгнення в 2022 році та окупацію рф нових територій державний бюджет України недоотримав 1,209 мільярда гривень плати за оренду держмайна.

Як ідеться в повідомленні Фонду держмайна, в ці підрахунки включені платежі, які мали сплатити орендарі державного майна на тимчасово окупованих територіях України.

‎Фонд нагадує, що регулярно з 2014 року проводив роботу з фіксації сум недоотриманої орендної плати в зоні ООС, АР Крим та Севастополі, натомість з 24 лютого 2022 року ця територія розширилася внаслідок повномасштабного вторгнення.

Крім того, при підрахунку розміру збитків ФДМ врахував надання пільг у вигляді звільнення від сплати орендних платежів та знижки в розмірі 25-50%. Їх встановив уряд з метою підтримки орендарів держмайна насамперед на окупованих територіях та в зоні бойових дій.

"Маємо в майбутньому стягнути всі втрачені та недоотримані гроші з рф. Також зараз розробляємо стратегію економічного відродження цих територій", — зазначив голова ФДМ Рустем Умєров.

Крім цього, у фонді інформують, що за перший квартал вже поточного 2023 року сума, недоотримана від оренди на окупованих територіях, склала 345,06 мільйона гривень.