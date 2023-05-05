У ФДМУ розповіли, скільки бюджет України недоотримав плати за оренду держмайна

Через повномасштабне російське вторгнення в 2022 році та окупацію рф нових територій державний бюджет України недоотримав 1,209 мільярда гривень плати за оренду держмайна.
Як ідеться в повідомленні Фонду держмайна, в ці підрахунки включені платежі, які мали сплатити орендарі державного майна на тимчасово окупованих територіях України.
Фонд нагадує, що регулярно з 2014 року проводив роботу з фіксації сум недоотриманої орендної плати в зоні ООС, АР Крим та Севастополі, натомість з 24 лютого 2022 року ця територія розширилася внаслідок повномасштабного вторгнення.
Крім того, при підрахунку розміру збитків ФДМ врахував надання пільг у вигляді звільнення від сплати орендних платежів та знижки в розмірі 25-50%. Їх встановив уряд з метою підтримки орендарів держмайна насамперед на окупованих територіях та в зоні бойових дій.
"Маємо в майбутньому стягнути всі втрачені та недоотримані гроші з рф. Також зараз розробляємо стратегію економічного відродження цих територій", — зазначив голова ФДМ Рустем Умєров.
Крім цього, у фонді інформують, що за перший квартал вже поточного 2023 року сума, недоотримана від оренди на окупованих територіях, склала 345,06 мільйона гривень.
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